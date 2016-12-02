Евровидение-2017 в Украине: определены даты полуфиналов и финала
Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, запланированы на 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной телекомпании Украины.
Также в НТКУ информируют, что руководители телекомпании Александр Харебин и Виктория Романова официально назначены исполнительными продюсерами «Евровидения-2017». Также частью основной команды стал Стюарт Барлоу, который уже 5 лет занимается песенным конкурсом и будет шоу-продюсером «Евровидения» в 2017-ом.
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Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
9 сентября стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение-2017" стал Киев.
Главная сцена Евровидение-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).