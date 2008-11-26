Нацбанк просит людей перестать гоняться за «зелеными»
13:38, 26 ноября 2008Общество
3588 0
Шаповалов обещает: тогда курс остановится
Нацбанк Украины призывает граждан прекратить ажиотажную скупку иностранной валюты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.
«Как только успокоится (ажиотажный спрос на валюту – УНИАН), сразу остановится курс. Если будет продолжаться практика по любой цене добыть этот «зеленый», то так и будет дальше двигаться», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter