В 2009 году сократится зарплата 1,5 млрд. человек - доклад

Глобальный экономический кризис приведет в 2009 году к серьезному сокращению зарплаты миллионов работников во всем мире. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

"Для 1,5 млрд. наемных работников в мире наступают трудные времена, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - Замедленные или отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих странах серьезно пострадают и представители среднего класса".

Основываясь на оценках Международного валютного фонда, эксперты МОТ предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 году возрастет в лучшем случае на 1,1% (в 2008 году рост составил 1,7%), а во многих странах, включая промышленно развитые, этот показатель может снизиться. По прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах снизится с 0,8% в 2008 году до 0,5% в 2009.

По-прежнему сохраняется существенная разница в оплате труда женщин и мужчин, и уменьшается она очень медленно. И хотя отношение средней зарплаты женщин к средней зарплате мужчин увеличилось примерно в 80% стран, по которым имеются данные, величина такого изменения невелика, а в некоторых случаях - ничтожна. В большинстве стран зарплата женщин составляет в среднем 70-90% от зарплаты мужчин, однако в иных регионах, особенно в Азии, нередко встречается и гораздо меньший процент.

ICTV