Цены на нефть на мировых биржах снизились

Цены на нефть на мировых биржах во вторник, 25 ноября, понизились, сообщает AFP. Так, на торгах в Нью-Йорке нефть марки WTI подешевела на 3,73 доллара до 50,77 доллара за баррель. В Лондоне цена барреля марки Brent по итогам биржевой сессии была зафиксирована на уровне в 50,35 доллара, что на 3,58 доллара ниже результата предыдущих торгов.

По мнению биржевых аналитиков, падение цен на нефть связано с ожиданием снижения спроса на энергоносители в связи с прогнозируемой рецессией в США и Евросоюзе. Кроме того, по их словам, во вторник произошла коррекция рынка после резкого роста цен на нефть в понедельник. 24 ноября резкий рост цен на нефть на мировых биржах спровоцировало сообщение о том, что Россия может вслед за странами-членами ОПЕК принять решение о снижении добычи.

Торги на американских фондовых биржах 25 ноября закрылись разнонаправленно. Так, Dow Jones Industrial продемонстрировал рост на 36,08 пункта (0,5 процента) до уровня в 8479,47. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 прибавил 5,58 пункта (0,66 процента) и был зафиксирован на отметке 857,39. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 7,29 пункта (0,5 процента) до уровня в 1464,73.

Таким образом, биржи отреагировали на решение Федеральной резервной системы США выделить еще 800 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, сферы потребительского кредитования, а также поддержку ипотечных агентств Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks (FHLB).

Лента.ру