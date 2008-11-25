Немецкие полицейские рассказали как гарантировать безопасность на футболе

Представители немецкой полиции на специально организованном семинаре «Евро-2012, безопасный стадион» рассказали своим польским коллегам о собственной методике гарантирования безопасности во время футбольных матчей.

Об этом со ссылкой на РАР сообщает компания PL2012, которая координирует подготовку Польши к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

Немецкие полицейские отметили, что не имеют проблем с обеспечением порядка во время матчей, несмотря на то, что на матчах в ФРГ бывает в три раза больше болельщиков, чем в Польше.

Немецкие правоохранительные органы объясняют это значительными полномочиями, которые имеет полиция во время проведения матчей.

«Мнение полиции является определяющим (во время проведения матчей). Полиция определяет количество болельщиков, которых можно впустить на стадион, количество работников службы охраны, требования к гарантированию технической безопасности (вооружение служб)...», - подчеркивает РАР.

Полиция также может позволить или запретить продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах.

В Польше же полиция может только рекомендовать местным органам власти принять определенные меры для безопасности, но окончательное решение принимают собственно местные чиновники.

В Германии за безопасностью каждых 40 тысяч болельщиков отвечает около 300-400 полицейских.