Ракетные учения Украины: корабли РФ могут получить приказ о переходе на повышенную боеготовность

Расчеты зенитных средств переведены на усиленный режим несения службы, сообщает РИА Новости в четверг со ссылкой на источник в так называемых силовых структурах оккупированного Крыма.

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"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, вышедшая в море группировка кораблей Черноморского Флота фактически обеспечит ближнюю линию противовоздушной обороны аннексированного полуострова.

"Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения в первую очередь тяжелых противокорабельных и крылатых ракет. Совместно с сухопутными подразделениями ПВО на территории полуострова корабли выстраивают фактически непробиваемый барьер для ракет противника", — сказал источник.

Он не исключил, что в ближайшее время корабли получат приказ о переходе на повышенную боеготовность.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.