Ракетные учения Украины: корабли РФ могут получить приказ о переходе на повышенную боеготовность
Корабли Черноморского флота заняли позиции к западу от аннексированного Крыма для обеспечения противовоздушной обороны полуострова во время учений, проводимых украинской стороной.
Расчеты зенитных средств переведены на усиленный режим несения службы, сообщает РИА Новости в четверг со ссылкой на источник в так называемых силовых структурах оккупированного Крыма.
Читайте такжеВ ВСУ раскрыли детали ракетных испытаний возле Крыма, из-за которых угрожает Россия
"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, вышедшая в море группировка кораблей Черноморского Флота фактически обеспечит ближнюю линию противовоздушной обороны аннексированного полуострова.
"Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения в первую очередь тяжелых противокорабельных и крылатых ракет. Совместно с сухопутными подразделениями ПВО на территории полуострова корабли выстраивают фактически непробиваемый барьер для ракет противника", — сказал источник.
Он не исключил, что в ближайшее время корабли получат приказ о переходе на повышенную боеготовность.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.