"Ответный удар России все же состоится": СМИ узнали о возможной отмене ракетных испытаний Украины из-за угроз Москвы

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на источник

По его словам, "ответный удар (России) все же состоится, поэтому Украина наверняка откажется от своих намерений".

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По данным источника, история со стрельбами придумана украинской стороной для того, чтобы напомнить мировому сообществу и самим жителям полуострова, кому на самом деле принадлежит Крым. А в самой же России действия Киева считают разумным ходом.

"Главное, чтобы они какой-нибудь свой самолет не сбили, а потом не обвинили в этом Украину", - заявил источник.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Вместе с тем СМИ, со ссылкой на источники в Минобороны Украины, сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом.

В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.

30 ноября, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России. «Сейчас, в настоящее время, на этот вопрос еще не могу ответить, потому что время проведения стрельб определено 1-2 декабря», - отметил Дублян.