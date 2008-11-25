«Обозреватель» извинился перед Ахметовым

Интерент-издание «Обозреватель» принесло официальные извинения народному депутату Украины Ринату Ахметову за серию статей о юности Рината.

«19 и 26 января 2007 года на нашем сайте были опубликованы две статьи, касающиеся известного украинского инвестора и политического деятеля Рината Ахметова. Данной публикацией редакция признает, что в вышеуказанных статьях присутствовала непроверенная и неправдивая информация о Ринате Ахметове». – сообщает «Обозреватель»

Издание напоминает, что «господин Ахметов обратился в Высший Суд Лондона (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) с иском о клевете из-за неправдивых заявлений в отмеченных статьях. Высший Суд удовлетворил исковое заявление и присудил нам компенсировать г-ну Ахметова нанесенный ущерб и затраты в связи с судебным процессом. Мы принимаем вердикт суда, и в подтверждение нашего сожаления о причиненных неудобствах, мы готовы заплатить $100 тыс. в качестве компенсации нанесенного ущерба в пользу любой благотворительной организации, которую выберет Ринат Ахметов»

«Мы приносим официальное извинение Ринату Ахметову за проблемы, возникшие в результате публикации упомянутых статей», - извиняется «Обозреватель».

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