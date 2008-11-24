Завтра в Украине - дождь с мокрым снегом

Завтра в Украине пройдет дождь с мокрым снегом, днем 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 25 ноября переменная облачность. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей, дождь, местами с мокрым снегом (в южной части небольшой дождь); ночью и в первой половине дня в Карпатах и Закарпатье сильные осадки, местами налипание мокрого снега, метели. На дорогах северных, западных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Крыму и на юге Одесской области 1-6° тепла; днем 2-7° тепла, в южной части 8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

26 ноября в Украине облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя (в западных областях местами слабый снег), на юге и востоке кое-где налипание мокрого снега. 27 ноября переменная облачность, без осадков, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье мокрый снег и дождь с прекращением днем. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-12 м/с; в южной и восточной частях южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 26 ноября на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, в южной и восточной части ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, в Крыму 14-19°; 27 ноября ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на юге Левобережья и в Крыму на протяжении суток 1-6° тепла. В Карпатах 26 ноября небольшой снег, 27 ноября без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза.

28-29 ноября без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 5-9° тепла.

В Киеве завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь, кое-где с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.

По области переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь, кое-где с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью и утром отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

26 ноября в Киевской области облачно с прояснениями, ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. 27 ноября переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 26 ноября от 3° мороза до 2° тепла, 27 ноября 1-6° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

28-29 ноября в столичном регионе без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла