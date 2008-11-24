Прихожан Посольства Божьего «развели» на $100 миллионов

13:31, 24 ноября 2008
Общество
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Арестован руководитель «Кингс Кепитал»

Столичная милиция по обвинению в мошенничестве со средствами граждан задержала руководителя финансовой компании «Кингс Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, сейчас задержанный находится в изоляторе временного удержания, «дает показания о событиях, которые происходили на протяжении полутора лет, когда под соответствующие инвестиционные соглашения брались в большом количестве деньги граждан».

В то же время В.ЯРЕМА заметил, что основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингс Кепитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

На уточняющий вопрос, к какой категории населения относятся пострадавшие, В.ЯРЕМА сказал, «подавляющее большинство граждан, которые сдавали средства, являются прихожанами Посольства Божьего».

В то же время он проинформировал, что милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства «наличностью вывозились за пределы Украины… Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. дол.».

«То есть, это больше, чем «Элита-Центр», - сказал начальник столичного главка милиции.

«Мне не хотелось бы, чтобы это была вторая «Элита-Центр», и мы обеспечим соответствующие меры (для возвращения вкладов граждан)», - заметил В.ЯРЕМА.

По его словам, уже наложены аресты на объекты недвижимости и земельные участки, которые принадлежат «Кингс Кепитал», «но этих средств будет очень мало для возмещения».

Поэтому в данное время милиция прилагает все усилия, чтобы отследить движение средств по счетам.

Также начальник столичной милиции заметил, что сегодня в одном из судов Киева будет решаться вопрос об избрании А.БАНДУРЧЕНКО меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО направил обращение министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой расследовать деятельность финансовой группы «Кингс Кепитал», в частности, в связи с отказом выплачивать деньги своим вкладчикам.

12 ноября руководство компании «Кингс Кепитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.

17 ноября Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сотрудники милиции получили разрешение прокуратуры на снятие банковской тайны со счетов киевской финансовой компании «Кингс Кепитал».

 

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