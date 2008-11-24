В Киеве по подозрению в мошенничестве задержан американец Роберт Флэтчер

Сотрудники Голосеевского райуправления милиции Киева вчера, 23 ноября, задержали по подозрению в мошеннических действиях в отношении украинских граждан организатора тренингового проекта «Как стать миллионером» гражданина США Роберта ФЛЭТЧЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, поводом для задержания стали заявления 6-х граждан Украины, что «их средствами, которые они вложили в инвестиционный проект, завладел гражданин Америки ФЛЭТЧЕР III Роберт Томас, в действиях которого видится мошенничество».

Как отметил В.ЯРЕМА, «по нашей информации, сумма средств, собранная из граждан под эти проекты, превышает 10 млн. дол.».

«Сегодня идет активная работа по документированию этих фактов, предпринимаются меры по блокированию счетов в банковских учреждениях, чтобы обеспечить максимальное возмещение потерпевшим», - сказал он.

В то же время В.ЯРЕМА проинформировал, что сразу после задержания Р.ФЛЭТЧЕРА для обеспечения его прав в милицию прибыли три адвоката.

Сейчас Р.ФЛЭТЧЕР находится в Киевском изоляторе временного содержания.

Начальник столичного главка заметил, что завтра в одном из судов будет решаться вопрос об избрании Р.ФЛЭТЧЕРУ меры пресечения.

«Насколько мне известно, следователь будет инициировать арест», - сказал В.ЯРЕМА.