В Кировограде за выходные прогремели два взрыва: есть пострадавшие

В Кировограде за минувшие выходные произошли два взрыва газа, вследствие которых пострадали двое людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 22 ноября вследствие нарушения правил эксплуатации газового прибора произошел взрыв в жилом доме пенсионерки. В результате повреждена внешняя стена помещения, ударной волной выбиты окна и двери. Травмирован 22-летний юноша, который снимал квартиру. Он с ожогами 57% тела ІІ степени госпитализирован в ожоговое отделению Кировоградской областной больницы.

Также сегодня ночью произошел взрыв в помещении вулканизаторного участка, который расположен в здании Кировоградского филиала №2 ООО «РАФ-ПЛЮС». В результате взрыва разрушена внутренняя кирпичная перегородка, повреждены 20 кв. м перекрытия, 2 окна, входная дверь. Травмы в виде ожогов конечностей и лица получил 21-летний работник предприятия, но от госпитализации отказался. Ориентировочная причина взрыва – утечка газа из пропанового баллона, сообщили в ГУ МЧС.