"Черная пятница" по-украински: журналисты рассказали, где искать скидки (видео)

В Украине много торговых сетей и магазинов объявили 25 ноября "черной пятницей". Однако журналисты, которые утром проехались крупными торговыми центрами столицы. Пока что большой толпы покупателей и очередей, вроде американских, там не увидели. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Некоторые магазины действительно анонсируют скидки до 80 процентов, но на самом деле они действуют только на некую небольшую часть товаров.

Справка УНИАН. "Черная пятница" до недавнего времени была скорее западной традицией, однако даже в США она не является официальным праздником. Его отмечают в первую пятницу после Дня благодарения, который выпадает между 23 и 29 ноября. С "черной пятницы" начинается традиционный сезон рождественских распродаж.

В этот день магазины открываются очень рано – около 5 утра – и работают допоздна, а многие американцы берут на работе отгул.