СБУ нейтрализовала попытки российских спецслужб завербовать украинских военных моряков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Служба безопасности Украины выявила и нейтрализовала попытки российских спецслужб создать разветвленную информаторскую сеть среди военнослужащих Военно-Морских Сил ВСУ, которые посещали Автономную Республику Крым после её незаконной аннексии", - сказал он.

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Ткачук отметил, что вербовочные предложения от российских спецслужб поступали большинству офицеров ВМС Украины, которые выезжали в АР Крым. В первую очередь, спецслужбы РФ интересовал старший офицерский состав.

Операция военной контрразведки СБУ длилась с 2014 года, добавил представитель СБУ.

"Военнослужащих, которые получали вербовочные предложения от российских спецслужб, наша служба выявляла оперативно, и они не успевали передать какую-либо важную информацию своим российским кураторам", - сказал Ткачук.

В то же время он отметил, что большинство военных моряков оставалась верны присяге и добровольно сообщали своему руководству и Службе безопасности о получении вербовочных предложений от представителей ФСБ и ГРУ Генштаба России.

В то же время, по словам Ткачука, в отношении двух старших офицеров ВМС Украины за преступления, предусмотренные ст. 111 Уголовного кодекса - "Государственная измена", уже вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок до 12 лет закдючения.

Представитель СБУ также отметил, что в рамках масштабной спецоперации работа проводится в рамках более 30 уголовных производств, по которым проходят как граждане Украины - военнослужащие, так и конкретные установленные офицеры спецслужб России. По многим этим производствам следствие еще продолжается.

Ткачук также отметил, что российские спецслужбы использовали "грязные и откровенно бандитские методы вербовки". В частности, давление и угрозы расправой над родственниками военнослужащих, находящихся в Крыму; угрозы украинским военнослужащим заключением по надуманным обвинениям и применения физического насилия.

"На сегодняшний день наша служба не исключает, что все те громкие задержания, о которых рапортует российская ФСБ из Крыма, - на самом деле, это просто неудачные попытки вербовок граждан Украины", - подчеркнул представитель СБУ.

По его словам, анализ разведывательных устремлений показал устойчивый интерес российских спецслужб к информации о боевом численном составе воинских частей Украины, их вооружении и местах дислокации; директивах и боевых распоряжениях о применении сил АТО; результатах и подробностях мер мобилизации; деталях военной и военно-технической помощи ВСУ со стороны отдельных стран НАТО.