СБУ обнародовала видео задержания дезертиров-предателей на границе с оккупированным Крымом

Напомним, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

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Российская сторона в связи с этим заявила, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт "Джанкой".