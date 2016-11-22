СБУ обнародовала видео задержания дезертиров-предателей на границе с оккупированным Крымом
14:57, 22 ноября 2016Общество
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Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания дезертиров на границе с оккупированным Крымом.
Напомним, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.
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Российская сторона в связи с этим заявила, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт "Джанкой".
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