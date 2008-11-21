Червоненко ждет громких скандалов с землей вокруг Олимпийского

Экс-председатель Нацагентства по вопросам подготовки Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО прогнозирует громкие скандалы относительно прав собственности на землю вокруг НСК “Олимпийский”, на котором должен пройти финальный матч чемпионата.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Не хочу быть пророком, но в ближайшее время вокруг земли возле стадиона “Олимпийский” и прав собственности вы будете свидетелями очень громких скандалов. И боюсь, что снова там прозвучит фамилия ВАСЮНИК”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он также напомнил, что предупреждал о проблеме земли вокруг НСК “Олимпийский”, как только вступил в должность, но его слова проигнорировали.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 19 ноября принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.