Папа Римский в воскресенье обратится к украинцам

23 ноября планируется отдельное обращение Папы Римского Бенедикта XVI к паломникам из Украины и представителям украинской общины Италии, которые будут присутствовать в этот день на площади Святого Петра в Ватикане, по случаю 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, ожидается, что Понтифик обратится по этому поводу после молитвы «Ангел Господний», которую каждое воскресенье в 12.00 он совершает из окна Апостольского дворца в Ватикане.