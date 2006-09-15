Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только ночью в восточной части, а днем в Приазовье и Крыму местами небольшой кратковременный дождь. В западной части ночью и утром местами туманы.

Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на юге местами 11-16°; днем 15-20°, в южной части и западных областях 21-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

17-18 сентября - небольшая облачность. Без осадков, только в западных областях местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в западных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 16-21° тепла; в западных областях и в Крыму ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 13-18°); на остальной территории ночью 4-9° тепла, 17 сентября в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской области на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 18-23° тепла.

19-20 сентября - без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10° тепла, в западных областях и в южной части 9-14° (в восточных областях и на севере Левобережья 19 сентября 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°); днем 18-23° тепла, в западных областях и южной части до 26°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18°; по области ночью 5-10°, днем 15-20°.

17-18 сентября - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, 17 сентября на поверхности почвы отдельные заморозки 0-2°; днем 18-23° тепла.

19-20 сентября - без осадков. Температура ночью 5-10° тепла; днем 18-23°.