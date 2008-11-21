НАТО высоко ценит участие украинских военных в операциях Альянса

Организация Североатлантического договора высоко ценит участие Вооруженных Сил Украины в операциях НАТО и надеется на продолжение такого сотрудничества в будущем.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, это подчеркнул верховный главнокомандующий Стратегическим командованием НАТО по операциям генерал Джон КРЕДДОК во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генералом армии Украины Сергеем КИРИЧЕНКО, которая состоялась в Брюсселе.

Во время встречи С.КИРИЧЕНКО отметил, что участие подразделений ВСУ в операциях под проводом Альянса способствует подготовке частей и соединений Украинской армии, их слаженности и обретению современных стандартов действовать совместно с подразделениями других государств.

В связи с этим С.КИРИЧЕНКО проинформировал Дж.КРЕДДОКА об увеличении численности украинского миротворческого персонала в Международных силах содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан и Тренировочной миссии НАТО в Ираке, а также о начале выполнения оперативных задач корветом “Тернопіль” в рамках участия в операции НАТО “Активные усилия”.

“Мы высоко ценим участие Украины в операциях под проводом Альянса и надеемся на продолжение такого сотрудничества в будущем. Сегодня Украина является единственным государством-партнером, которое принимает участие во всех операциях Альянса. Все это является свидетельством того, что Украина является активным контрибьютором в безопасность Евроатлантичного пространства ”, - подчеркнул генерал Джон КРЕДДОК.

Как сообщал УНИАН, 19-20 ноября украинская военная делегация принимает участие в заседаниях Военного комитета евроатлантического сотрудничества и Комитета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов Альянса и партнеров.