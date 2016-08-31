Пострадавшие по делу "торнадовцев" дают последние показания в суде (видео)

Жертвы дают показания. Месяц назад судебные заседания отличились скандалами: сторонники АТОшников на улице дрались с полицией, а подсудимые обливали прокуроров нечистотами.

Читайте такжеДело "Торнадо": один из бойцов признался в похищениях и пытках

Как сообщалось, 17 июня 2015 года суд арестовал ряд бойцов роты "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты.

19 августа на очередном заседание суда один из обвиняемых экс-бойцов "Торнадо" Юрий Шевченко частично признал свою вину.