Перешедший на сторону Украины бывший ФСБшник Богданов рассказал о переговорах своих похитителей с кураторами из РФ

По его словам, началось все 12 ноября, передает Дождь.

"Реальное покушение на то, чтобы меня своровать в Россию, реально задействовано ГРУ, реально задействовано ФСБ", - заявил Богданов.

Кроме того, он утверждает, что лично слышал все эти разговоры с кураторами из России, в частности, команду на свою ликвидацию, когда пошла заминка с его передачей на границе.

"Человек, который непосредственно был с чекистами, сказал: "Тогда действуем по второму плану, то есть вопрос с Богдановым нужно закрыть". Говорят: "Как закрыть?". "Ну как закрыть… Объяснять, как? Все, чтобы его не было". Короче, двухсотить", - рассказал бывший сотрудник ФСБ.

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Также он отметил, что на его похищение перевели деньги, потому что, как заявил Богданов, контрабандист говорил: "Я не убийца, я контрабандист. Я только перенести его". "Ну а ты сделай так, чтобы совесть чиста была, ты его избей, наркотой накачай, раздень и привяжи к дереву. Оставь в посадке, только там, где его никто не найдет".

Экс-ФСБшник заявил, что непосредственный заказчик на территории Украины организовывал все и был завербован в Белгороде российскими спецслужбами.

"Сначала мной занималась ГРУ, до момента, когда я оказался на границе, а уже на этапе переправки они передали по подведомственным ФСБ", - рассказал Богданов.

Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил. Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предотвратила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова.

Позже СБУ обнародовала видео освобождения Богданова.