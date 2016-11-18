СБУ обнародовала видео освобождения экс-сотрудника ФСБ РФ Богданова

Соответствующее видео опубликовано на канале YouTube СБУ.

На записи можно увидеть, как сотрудники СБУ задерживают автомобиль, в салоне которого среди похитителей обнаруживают Богданова.

Сегодня, 18 ноября, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предупредила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова.

«Операция, которую мы провели, она связана с намерениями организованной преступной группы, руководимой из-за рубежа, ничего нового, пожалуй, не скажу – из России, организовать похищение и убийство на сегодня мирного гражданина Украины. Не осталось незамеченным, и вы много об этом писали и говорили, похищение или исчезновения на сегодня известного блогера Ильи Богданова, бывшего сотрудника ФСБ РФ, который, оценив ситуацию, бросив свое ФСБ, приехал в Украину», - сказал Грицак.

По словам главы СБУ, Богданов пошел воевать на Донбасс за Украину, а «такие вещи россияне не прощают».

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«Благодаря оперативной игре украинские правоохранители задокументировали позорные методы Главного управления Генштаба ВС РФ и ФСБ РФ, которые заказали, организовали и оплатили похищение украинского гражданина на украинской территории», – отметил он.

СБУ получила информацию о том, что на Харьковщине планируется переправить через украинско-российскую границу похищенного ранее блогера Богданова.

На границе с Россией оперативники спецслужбы совместно с бойцами «Альфы» задержали двух злоумышленников – граждан Украины – при попытке переправки Ильи Богданова в РФ.

СБУ установила всю цепь преступной схемы:

Соисполнители похищения, которые должны были перевезти Богданова через границу, – двое граждан Украины.

Заказчики похищения – Главное управление Генштаба ВС РФ и ФСБ России.

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Организатор похищения – завербованный два года назад предприниматель, бывший депутат Харьковского областного совета.

«Служба безопасности Украины собрала всю необходимую доказательную базу подготовки и совершения похищения, в том числе и записи переговоров всех участников преступления – от заказчиков до исполнителей», – отметил Василий Грицак. Он также добавил, что в распоряжении правоохранителей имеются платежные поручения, подтверждающие перевод денег с территории России – оплата организатору за похищение человека.