"Вторая попытка похищения": СБУ озвучила детали спецоперации по поиску бывшего ФСБшника Богданова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время совместного брифинга с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Так, по словам Грицака, организованная преступная группа, руководимая из России, пыталась организовать похищение и убийство Богданова, который перешел на сторону Украины.

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Руководитель СБУ подчеркнул, что Богданов пошел воевать на Донбасс за Украину, а «такие вещи россияне не прощают».

«И это уже вторая попытка похищения и убийства этого человека. В феврале прошлого года мы предотвратили такую попытку, был задержан киллер, который в октябре прошлого года получил 8,5 лет тюрьмы и сейчас отбывает наказание», - сказал он.

Как отметил Грицак, этот киллер был завербован работником ФСБ РФ в Белгороде, и «он давал признательные показания потом».

Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил. Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.