Как выбить многолетние долги за коммунальные услуги - ноу-хау

В Запорожье КП "Водоканал", перекрыв канализацию неплательщикам, за 5 дней получил оплату почти 90% их многолетней задолженности.

Как сообщил УНИАН начальник по сбыту запорожского коммунального предприятия "Водоканал" Юрий НАЗАРЕНКО, столь высокий показатель расчетов со стороны злостных неплательщиков был достигнут предприятием благодаря использованию технологии точечного перекрытия канализации в многоквартирных домах.

"С 10 по 15 ноября в Запорожье по приглашению КП "Водоканал" работала группа специалистов из Кременчуга, владеющих технологией и оборудованием, позволяющим без входа в квартиру перекрывать в многоэтажных домах канализацию в помещении конкретного неплательщика, не причиняя при этом неудобств его соседям», - отметил Ю.НАЗАРЕНКО.

По его словам, решение использовать данную технологию для борьбы со злостными должниками было принято в связи с ростом задолженности населения за услуги водоканала. «Бригада работала в течение 5 дней. На протяжении этого времени возможности пользоваться канализацией были лишены жители 50 квартир, суммарный долг которых за услуги водоканала составлял 70 тыс. грн. Практически сразу же после отключения 43 неплательщика погасили долг в полном объеме, оплатив в общей сложности 61 тыс. грн. – то есть больше 87% общей суммы долга всех отключенных", - рассказал Ю.НАЗАРЕНКО, отметив, что всем отключенным, кроме суммы долга, пришлось также заплатить дополнительно 450 грн. - оплатить работы по повторному подключению к канализации.

По словам Ю.НАЗАРЕНКО, работа бригады, производившей отключения, обошлась запорожскому КП "Водоканал" в 22,5 тыс. грн. (4,5 тыс. грн. за 1 рабочий день), поэтому в дальнейшем предприятие планирует приобрести уже опробованное и на практике доказавшее рентабельность работы оборудование.

По предварительным данным, второй этап перекрытия канализаций неплательщикам, долг которых превышает 1 тыс. грн., КП "Водоканал" намерено начать 24 ноября.