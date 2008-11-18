Газпром не называет сумму долга Украины, чтобы «никого не пугать»

С 2009 года ОАО «Газпром» переходит на прямые поставки газа в Украину, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Мы достаточно спокойно прошли с Украиной прошлый год, надеюсь, в этом году, будет как в прошлый раз. У нас есть основание для таких надежд», - отметил он.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что в начале октября текущего года был подписан «меморандум между премьерами России и Украины».

«Мы на уровне компаний занимаемся воплощением этих договоренностей в жизнь. Мы начнем новый год с чистого листа», - сказал С.КУПРИЯНОВ, добавив, что «для этого надо закрыть все проблемы, которые остались за предыдущие годы - задолженности, объемы газа, которые у совместных предприятий находятся в подземных хранилищах в Украине».

Говоря о размере задолженности Украины за газ, С.КУПРИЯНОВ отказался называть конкретную цифру, с тем, чтобы «никого не пугать». «Это значительная цифра, но мы в процессе ее урегулирования», - сказал он.