Идут госиспытания первых 10 танков "Оплот"

На Казенном предприятии “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова” проходят государственные испытания первых 10 национальных танков “Оплот”, которые предусматривается принять на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, все составляющие, агрегаты и приборы танка “Оплот” являются изобретением и продуктом отечественных танкостроителей. Серийный выпуск боевых машин будет осуществлять Харьковское государственное предприятие “Завод им. В.Малышева”.

Заводские испытания “Оплотов”, которые планируется поставить на вооружение в танковую бригаду 6-го армейского корпуса Сухопутных войск, должны быть завершены до 25 ноября.