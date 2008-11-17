В ДТП под Харьковом погибли пять человек

16 ноября на подъездной дороге к Харьковскому аэропорту вблизи поселка Песочин в результате ДТП погибли пять человек.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, автомобиль ВАЗ-21099, двигаясь в направлении поселка Высокий, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате ДТП от полученных травм погибли пассажир автомобиля ВАЗ-2107 и пассажиры автомобиля ВАЗ-21099 – мужчина, две женщины и подросток.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 с травмами был госпитализирован в больницу неотложной медицинской помощи в Харькове. Водитель ВАЗ-21099 находится в удовлетворительном физическом состоянии.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.