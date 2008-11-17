Продажи иномарок в Украине сократились в 4 раза

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что в первой декаде ноября продажи импортных автомобилей в Украине сократились в 4 раза по сравнению с первой декадой октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила член правления ВААИД, генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл» Елена ДУНИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее информации, такое падение продаж произошло из-за уменьшения объемов потребительского кредитования в 5-6 раз и роста курсов основных валют, что в свою очередь привело к повышению стоимости импортированных автомобилей в национальной валюте.

Также она отметила, что по итогам 2008 года ВААИД прогнозирует, что продажи автомобилей составят около 600 тыс. штук, а в 2009 г. - 380-400 тыс. штук.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2007 году увеличились на 46,1% или на 171 тыс. штук, по сравнению с 2006 годом, до 542 тыс. штук.

Справка УНИАН. Всеукраинская Ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) на сегодня насчитывает 102 компании официальных автоимпортеров и автодилеров. Участниками ВААИД только за 2007 г. оплачено в Государственный бюджет 4,98 млрд. грн., создано 44 тыс. рабочих мест по всей Украине.