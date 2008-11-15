Завтра в Украине начнут действовать новые правила дорожного движения

В воскресенье, 16 ноября, в Украине вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», принятый Верховной Радой 24 сентября и подписанный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 14 октября.

Напомним, что принятым законом предлагается, в частности, увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора будет составлять 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о взыскании в виде лишения права управления транспортным средством или наложения штрафа значительного размера будут приниматься исключительно судом.

За большинство нарушений Правил дорожного движения взыскания будут налагаться должностными лицами ГАИ, которые имеют специальные звания: инспекторами ГАИ и начальниками подразделений ГАИ.

Кроме того, предусматривается ввести механизм начисления штрафных баллов за нарушение правил. В случае, если сумма начисленных штрафных баллов достигнет или будет превышать 30 баллов, нарушитель в судебном порядке будет лишен права управления транспортным средством.

Также предусматривается предоставить работникам милиции право изымать удостоверение водителя до принятия решения судом в тех случаях, когда Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено лишение права управления транспортными средствами.

Кроме того, законом предусматривается внедрение и использование приборов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений.