Как украсть миллион - милиция накрыла начальника отделения банка

В Житомирской области разоблачен начальник отделения банка, который присвоил свыше 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен начальник отделения коммерческого банка. Он на протяжении 2004-2005 годов подделывал документы и оформлял на подставных лиц кредиты (общая сумма свыше 1 млн. грн.), а денежные средства присваивал.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий и служебный подлог).