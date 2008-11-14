Суд выпустил обвиненных во взрыве газа на подписку о невыезде

Сегодня Октябрьский районный суд Днепропетровска принял решение об изменении меры пресечения трем арестованным экс-руководителям ОАО “Днепрогаз” – Игорю ИВАНКОВУ, Максиму СОРОКИНУ и Сергею БАЧУРИНУ на подписку о невыезде. Об этом журналистам сообщил адвокат И.ИВАНКОВА Валерий КОНОВАЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об изменении меры пресечения принято по предоставлению адвокатов подсудимых. По словам В.КОНОВАЛОВА, мотивом для представления является хорошее поведение подсудимых и наличие у них неповнолітних детей.

Ожидается, что арестованных экс-руководителей “Днепрогаза” освободят из-под стражи под залог в понедельник, 17 ноября. Сумма залога составляет 8,4 млн. грн. и будет оплачен ОАО “Днепрогаз”.

Трое упомянутых экс-руководителей предприятия были арестованы 15 октября в 2007 г. через 2 дня после взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме на вул Мандриковской в Днепропетровске. В результате взрыва погибло 23 человека.