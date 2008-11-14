Безработица в Украине не превысит 8,5%

В Украине с начала ноября текущего года количество безработных, официально поставленных на учет в центре занятости, увеличилось на 54 тыс. человек, в то время как за октябрь их численности выросла на 23 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА

«На сегодняшний день в центре занятости на учете 614 тыс. безработных граждан, по сравнению с показателем на 1 ноября их количество увеличилось на 54 тысячи. За октябрь количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 23 тысячи», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

По словам министра, на сегодня самый высокий уровень безработицы (более 8%) зафиксирован в Николаевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской и Черновицкой областях. Самый низкий уровень безработицы в Киеве - 2,9%.

Л.ДЕНИСОВА сообщила, что на 1 октября 2007 году количество незанятых граждан, которые состояли на учете в центре занятости, составляло 599,9 тыс. человек, при этом данный показатель на 1 октября 2008 года составил 538 тыс. человек. На 1 ноября 2007 и 1 ноября 2008 года - 578,5 тыс. и 561 тыс., соответственно.

По информации министра, на сегодня в центре занятости открыто 156 тыс. вакансий против 177 тыс. на 1 ноября.

Министр подчеркнула, что, по предварительным прогнозам, уровень безработицы в 2009 году составит до 7,5% по оптимистическому прогнозу, и 8,5% - по пессимистическому.