Суд закрыл дело о банкротстве Донецкоблэнерго

Хозяйственный суд Донецкой области своим определением от 29 октября закрыл производство по делу о банкротстве энергопоставляющей компании ОАО "Донецкоблэнерго".

Об этом УНИАН сообщил председатель правления компании Александр БИЛЕЦ.

«Да, суд закрыл дело», - сказал он.

Напомним 4 июня т.г. Хозяйственный суд Донецкой области возбудил дело о банкротстве ОАО "Донецкоблэнерго" по иску партнера ДТЭК ООО "Укрэлектросетьстрой" (г. Артемовск, Донецкая область).

Как уточнил А.БИЛЕЦ, сумма требований кредитора составляла около 170 тыс. грн., при этом общая кредиторская задолженность компании на сегодняшний день составляет около 4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд ОАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.

Государству принадлежат 65,06% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Крупнейшим негосударственным акционером компании является DTEK Holdings Ltd (Кипр), которой на февраль этого года принадлежало 19,51% акций ОАО «Донецкоблэнерго».

В 2007 году «Донецкоблэнерго» сократило убыток на 52,2%, или на 322 млн. 805 тыс. грн., - до 295 млн. 757 тыс. грн., по сравнению с 2006 годом.