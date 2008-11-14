Доллар снова рванул в гору

Несмотря на то, что НБУ установил на сегодняофициальный курс 578,19 гривень за 100 долларов США , на межбанковском валютном рынке сегодня наметилась тенденция к росту американской валюты – чего еще не наблюдалось в ноябре.

Так, торги по доллару США открылись котировками 5,8050/5,8400, к 12:00 цены выросли до отметок 5,8300/5,8800, к закрытию ценовые уровни установились на значениях 5,8400/5,8600. В 16:00 НБУ объявилоб интервенции на рынок по валютной паре USD/UAH – 5,7600/5,7800.

На наличном рынке больших изменений сегодня не произошло. По состоянию на 14:00киевские банки и пункты обмена валют наиболее часто покупали 1 USD по цене 5.8680 UAH, что дороже на 0.14 коп. чем вчера и предлагали по цене 5.8686 UAH, что дороже на 0.19 коп. При этом купить свободно-конвертируемую валюту практически невозможно.