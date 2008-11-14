Алиев говорит, что у нефтепровода Одесса-Броды есть хороший потенциал

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ надеется, что до конца года будет подготовлено полное технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Об этом он заявил, открывая 4 энергетический саммит, который проходит сегодня в Баку.

Президент Азербайджана отметил, что состоялось серьезное обсуждение использования нефтепровода Одесса-Броды и возможностей его расширения к Гданьску. «У этого проекта хороший потенциал», - сказал И.АЛИЕВ.

По его словам, «мы надеемся, что до конца этого года у нас будет полное технико-экономическое обоснование данного проекта».

Как сообщал УНИАН, перед началом энергетического саммита уполномоченный представитель Президента Украины по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что вчера вечером в Баку были заслушаны результаты и выводы ТЭО проекта коридора и есть «абсолютно обнадеживающие выводы». «Я надеюсь, что главы делегаций, присутствующие здесь, примут решение в поддержку дальнейших уже практических действий по реализацию данного проекта», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.