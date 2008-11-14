Киевская ГАИ прошляпила миллион гривен

С начала года ОРЭО-9 Управления Госавтоинспекции ГУ МВД Украины в г. Киеве зарегистрировано более 100 автомобилей без уплаты физическими лицами сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, в результате чего в Пенсионный фонд не поступил почти 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, такие нарушения были выявлены во время проведенной прокуратурой столицы проверки относительно уплаты физическими лицами сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций при отчуждении и покупке легковых автомобилей и законности действий работников Госавтоинспекции при регистрации транспортных средств.

При этом в прокуратуре отмечают, что действующим законодательством о пенсионном страховании предусмотрено, что физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, в частности и путем их покупки, должны платить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в размере 3% от стоимости автомобиля.

Регистрацию легковых автомобилей органы ГАИ должны осуществлять лишь при условии уплаты такого сбора, который подтверждается соответствующим документом.

В ходе проверки прокуратурой Киева в суды предъявлены иски о взыскании неуплаченных сумм сбора, а по результатам проверки будет дана оценка работникам Госавтоинспекции в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.