Владельцы предприятий не могут отвечать за кризис в металлургии

На собственниках металлургических предприятий Украины сегодня не лежит и не может лежать ответственность за нынешний кризис в отрасли, считает председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Об этом он сказал сегодня корреспонденту УНИАН после пресс-конференции.

«Дело в том, что если бы это была проблема одного или нескольких предприятий на общем фоне благополучия, эта была бы ответственность собственников», тогда можно было бы говорить о недостаточно квалифицированной работе менеджмента предприятия, подчеркнул губернатор.

«А что касается вопросов, связанных с сегодняшней ситуацией, то мы находимся в едином финансово-экономическом поле сложности, - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. - И каждая страна имеет свой запас прочности, и каждый субъект хозяйственной деятельности той или иной страны тоже имеет свой запас прочности».

По его словам, от этого запаса прочности «и будет зависеть, насколько болезненно или безболезненно, с меньшими потерями будет найден выход из кризисной ситуации». «Ответственности собственников нет, ее и быть не может», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.

Характеризуя сегодняшнее состояние металлургии региона, губернатор сообщил, что «из 21 доменной печи работают только 10, среднесуточное производство чугуна составляет 13 тыс. тонн, тогда как в среднем мы выходили и устойчиво работали на 45 тыс. тонн в сутки».

По данным пресс-службы Донецкой ОГА, в настоящее время полностью остановлена работа Макеевского металлургического завода, не работают две доменных печи на ЗАО «Донецксталь - металлургический завод», две доменных печи на ОАО «Енакиевский металлургический завод», одна печь на «Мариупольском комбинате «Азовсталь», три печи на ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и одна печь на «Краматорском металлургическом заводе».