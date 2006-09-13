Брезвин призывает: налоги - отдельно, политика - отдельно

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Анатолий БРЕЗВИН представил коллективу Государственной налоговой администрации в Киевской области ее нового руководителя Сергея СТЕЦЕНКО. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ГНАУ, отметив, что представление состоялось 12 сентября.

«Профессионал, который в налоговой системе Украины работает со дня ее основания, имеет огромный опыт и может выполнить самые сложные задания», - такую характеристику дал председатель ГНАУ новому руководителю налоговой в Киевской области.

В то же время А.БРЕЗВИН поблагодарил экс-председателя ГНАУ в Киевской области Бориса МАРКОВА за плодотворную работу на этом посту и глубокую порядочность.

Как сообщили в пресс-службе ГНАУ, выступая перед налоговиками Киевской области, А.БРЕЗВИН отметил необходимость создания согласованной команды, подбор кадров для которой, по его словам, будет взвешенным и будет основываться на принципах профессионализма и порядочности.

А.БРЕЗВИН также отметил, что налоговикам Киевской области необходимо сосредоточить свое ежедневное внимание на наполнении государственного и местного бюджетов. Также, по его словам, больше внимания следует уделить и работе с неплательщиками налогов, так называемыми «минимизаторами», выявлению фирм, зарегистрированных на подставные лица. При этом А.БРЕЗВИН подчеркнул, что при проведении проверок должно четко соблюдаться действующее законодательство и применяться одинаковый подход ко всем субъектам ведения хозяйства, «без деления на цвета и электоральные предпочтения».

Также председатель ГНАУ обратил внимание на основные направления работы налоговиков, в частности, ускорение реформирования налогового законодательства и введение прозрачного механизма администрирования налогов.