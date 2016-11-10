В аэропорту задержали "титушку", которого подозревают в похищении и применении пыток к человеку во времена Евромайдана

В Борисполе правоохранители в аэропорту задержали одного из «титушок», которого подозревают в похищении и пытках человека. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Речь идет о похищении 21.01.2014 года со станции метро «Петровка» в Киеве потерпевшего, которого «незаконно удерживали сначала в салоне автобуса нападающих, а в дальнейшем в палатке в лесопосадке, неподалеку от станции метро «Бориспольская», где к потерпевшему применялось физическое и психологическое насилие».

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Подозреваемого доставят в Печерский районный суд г. Киева, для ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что по результатам расследования уголовных производств по фактам нападений «титушок» на участников акций протеста и отдельных граждан, похищения и пыток активистов, в том числе совершенных представителями группировки «Оплот» под руководством Е. Жилина, сообщено о подозрении 10 гражданским лицам, так называемым «титушкам», из которых 5 находятся в розыске, в отношении 5 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых 3 приговорен к лишению и ограничению свободы.

Досудебное расследование в отношении организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.