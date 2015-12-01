Матиос: Суд начал процесс по заочному осуждению руководителя "Оплота" Жилина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"С соблюдением всех требований процессуального законодательства и на основании собранных доказательств, по ходатайству следователя военной прокуратуры сил АТО Краматорским городским судом Донецкой области 27 ноября принято решение о начале специального досудебного расследования и судебного производства (заочного осуждения) подозреваемого Евгения Жилина, организатора и руководителя террористической группы "Оплот"", - говорится в сообщении.

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"Приговор украинского суда теперь будет точно. Приговор за все содеянное - за титушек против Майдана, Мариинский парк и искалеченных людей, террористические акты и подкуп сотрудников уже бывшей милиции. По украинскому Закону и по Праву", - отметил Матиос.

Про лідера терористичної групи "Оплот" Жиліна. Довго і скурпульозно, з дотриманням всіх вимог процесуального законода... Posted by Анатолій Матіос on Monday, November 30, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в марте на Харьковщине Службой безопасности Украины совместно с прокуратурой Харьковской области выявлен и ликвидирован канал финансирования террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР", организованный лидером "Оплот" Евгением Жилиным.