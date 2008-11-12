Россия обещает снизить цены на газ для Европы

Экспортные цены на российский газ для потребителей в Европе будут снижаться с начала 2009 года, сообщил журналистам в среду глава правления ОАО "Газпром"Алексей Миллер.

"Абсолютно точно, цены на газ с начала 2009 года для потребителей Европы пойдут вниз", - сказал Миллер, отметив, что цена на газ в четвертом квартале текущего года превышает 500 долларов за тысячу кубометров. Это самая высокая в истории цена. Миллер отметил, что цены на газ не являются такими волатильными, как цены на нефть. Система ценообразования на газ позволяет сделать их более предсказуемыми, сказал глава "Газпрома", напомнив, что цена на газ рассчитывается, исходя из стоимости нефти и нефтепродуктов. Глава "Газпрома"вновь заявил, что эпоха дешевых углеводородов закончилась. В свою очередь глава немецкой БАСФ Юрген Хамбрехт сообщил, что в первом квартале 2009 года для потребителей в Германии цена на газ будет еще на высоком уровне, а со второго квартала ожидается ее снижение.

РИА Новости