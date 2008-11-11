Голландская издательская группа уходит с украинского рынка

Крупнейшая голландская издательская группа Telegraaf Media Group (TMG) полностью уходит с украинского рынка, а также продает часть своих изданий в Голландии и Швеции. Об этом в понедельник сообщила газета "Коммерсант".

Генеральный директор TMG Ukraine Йоша Зийлстра заявила, что решение продать все активы TMG на Украине связано с недостаточной прибыльностью этих активов и изменением стратегии компании. "Мы продаем все компании, прибыльность которых не достигает 15 процентов", - пояснила Зийлстра.

По словам главы TMG Ukraine, переговоры о продаже украинских проектов сейчас ведутся с десятью украинскими и международными компаниями. Аналитики полагают, что TMG не сможет много заработать на сделках. "При нынешней ситуации на рынке покупать будут либо проекты с лидирующими позициями, либо те, которые продаются очень дешево", - говорит директор издательского дома "Украинский Медиа Холдинг" Татьяна Ефименко.

TMG издает на Украине женский журнал "Любимая", журнал формата "сделай сам" "Мастер", глянцевый ежемесячник Glance, англоязычный журнал What`s On, "бортовой журнал" Международных авиалиний Украины "Панорама", ресторанный гид Gourmet Guide, бесплатную газету "Обзор" и журнал Domus Design, посвященный дизайну.