Fitch понизило прогноз рейтинга Москвы со «стабильного» на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтинга Москвы на "негативный" со "стабильного", сообщает РИА Новости.

При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F2", а долгосрочный в национальной и иностранной валюте - на уровне "ВВВ+".

Как объясняется, пересмотр вызван рисками оттока капитала, проблемами банковской системы и относительно высокой инфляцией.

Москва является не только столицей, но и экономическим и финансовым центром России и в 2006 году обеспечила до 21% российского ВВП, отмечают в Fitch.

Ранее в понедельник это агентство снизило прогноз по суверенному рейтингу России (BBB+) со "стабильного" на "негативный".