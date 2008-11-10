Fitch понизило прогноз рейтинга Москвы со «стабильного» на «негативный»
18:21, 10 ноября 2008Общество
1467
Столица обеспечивает до 21% ВВП
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтинга Москвы на "негативный" со "стабильного", сообщает РИА Новости.
При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F2", а долгосрочный в национальной и иностранной валюте - на уровне "ВВВ+".
Как объясняется, пересмотр вызван рисками оттока капитала, проблемами банковской системы и относительно высокой инфляцией.
Москва является не только столицей, но и экономическим и финансовым центром России и в 2006 году обеспечила до 21% российского ВВП, отмечают в Fitch.
Ранее в понедельник это агентство снизило прогноз по суверенному рейтингу России (BBB+) со "стабильного" на "негативный".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter