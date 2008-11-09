Милиция задержала 11 участников акции протеста в Киеве

Сегодня в Киеве сотрудники милиции задержали 11 участников акции протеста против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД в Киеве.

По информации столичной милиции, между 18 и 19 часами группа людей, которая собралась для участия в мероприятии возле мэрии на Крещатике, подожгла принесенные с собой автопокрышки.

На просьбу стражей порядка прекратить противозаконные действия они ответили неповиновением, в результате чего были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции для составления административного протокола.

Как отметил собеседник агентства, в столичном главке разрешение на проведение акции протеста официально получили Киевская городская организация КПУ, общественные организации “Я-киевлянин”, “Украина-Беларусь-Россия”.

Теперь милиция устанавливает личность задержанных и принадлежность их к тем или иным политическим партиям или общественным объединениям.