На Закарпатье будет открыт международный туристический маршрут

Новый туристический маршрут «Карпатский Еврорегион», который будет проходить по всем странам, на территории которых расположены Карпатские горы, разработан, принят и уже вскоре заработает.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам евроинтеграции, внешнеэкономических связей и туризма Закарпатской областной государственной администрации Эрнест НУСЕР.

По его словам, решение «О международном туристическом маршруте «Карпатский Еврорегион» было принято во время 38-го заседания Совета «Карпатского еврорегиона», которое на днях проходило именно в Закарпатской области.

Международный туристический маршрут «Карпатский Еврорегион» (МТМ КЕ) разработан швейцарско-украинским проектом FORZA совместно с Главным управлением по вопросам евроинтеграции, внешнеэкономических связей и туризма облгосадминистрации. Как говорится в решении, этот проект будет способствовать ландшафтному подходу к постоянному управлению лесными ресурсами и охране природы, что является важной предпосылкой для успешного развития экотуризма.

По словам Э.НУСЕРА, разработка и создание Закарпатского туристического пути (в рамках международного туристического маршрута «Карпатский Еврорегион») осуществляется совместно с природоохранными организациями, органами местного самоуправления, территориальными общинами, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами.

«Собственно закарпатский маршрут – универсальный, состоит из маршрутов и тропинок различной протяжности и сложности, предусматривает интеграцию в международную сеть и направлен к границам области с целью объединения в будущем с маршрутами соседних стран. Его привлекательность в использовании имеющейся и перспективной инфраструктуры (туристические стоянки, приюты, турбазы, агроусадьбы и др.), включая уникальные природные объекты, историко-архитектурные, культурные и другие памятники, учитывает многоэтнический и многоконфессиональный состав региона», - сказал начальник Управления евроинтеграции.

Теперь, по словам Э.НУСЕРА, инициаторы создания маршрута ждут предложений от стран Карпатского еврорегиона, после чего начнут работу с инвесторами.

Справка УНИАН. Карпатский Еврорегион самый большой из всех в настоящее время существующих Еврорегионов. Объединяет приграничье семи стран - Чехии, Украины, Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Сербии. Из каждой туда входят по несколько административно-территориальных единиц. Сегодня территория «Карпатского Еврорегиона» охватывает больше 161 тысячи квадратных километров, на которых проживает свыше 16 млн. чел.

Согласно Уставу Межрегиональной ассоциации «Карпатский Еврорегион», весной 2008 года словацкая сторона официально передала председательство на следующие два года Украине.