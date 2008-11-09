На российской атомной подлодке погиб 21 человек, около 20 пострадали

По неофициальным данным, в результате аварии на атомной подводной лодке (АПЛ) на Тихоокеанском флоте (ТОФ) погиб 21 человек, еще около 20 пострадали в результате недостатка кислорода, сообщил РосБизнесКонсалтингу источник в ВМФ РФ.

По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дыгало, все пострадавшие эвакуированы на борт большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", который в данный момент сопровождает подлодку к пункту временного базирования. На момент аварии на борту подлодки находились 208 человек, 81 из которых - военнослужащие, остальные - работники судостроительного предприятия.

По предварительной информации, система пожаротушения несанкционированно сработала в двух отсеках. Принцип пожаротушения на подводных лодках заключается в следующем: при возникновении пожарной опасности отсеки герметизируются, в них вбрасывается химическое вещество, которое связывает кислород. При этом команда, находящаяся в отсеке, должна использовать индивидуальные средства защиты, которые действуют в течение нескольких часов.

Вероятно, несанкционированное срабатывание аварийной системы могло произойти в результате нарушения режима работы сдаточным экипажем, который проводил ходовые испытания подводной лодки, сообщил журналистам военный эксперт, непосредственно связанный с судостроением, отмечает РИА "Новости".