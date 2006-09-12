Погода на 13 - 17 сентября

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. В западных и северных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в южной части 9-14°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14-15 сентября - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, в южной части 9-14°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

16-17 сентября - без осадков, только ночью и утром 16 сентября в восточной части местами небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 6-11°, на юге до 14°, 16 сентября, кроме западных областей и южной части, 3-9° тепла; днем в Украине постепенное понижение температуры до 14-20°, только в западных, южных (кроме Запорожской) областях и Крыму, а 16 сентября и в центральных, Киевской и Житомирской областях 19-25°.

В Киеве и области в среду ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами по области туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 21-23°; по области ночью 5-10°, днем 20-25°.

14-15 сентября - небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°.

16-17 сентября - без осадков. Температура 16 сентября ночью 6-11°, днем 19-24°, 17 сентября ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.