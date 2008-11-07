Яценюк поддерживает решение НБУ о ликвидации пунктов обмена валют

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК полностью поддерживает решение Национального банка Украины о ликвидации обменных пунктов валют вне границ банковских учреждений с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам в Днепропетровске.

По его словам, этот шаг «давно пора предпринять».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в обменных пунктах валюты, расположенных вне банков, как правило, операция обмена не учитывается, и он лично в этом убедился, состоя в должности руководителя НБУ в 2004 году.

«Я лично проверил уровень учета обменных операций через банки. В результате оказалось, что учету подлежала одна валютная операция из десяти проведенных», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 5 ноября принял постановление №353, которым усилил правила осуществления операций с валютой.

В частности, НБУ затребовал от банков принять организационно-правовые меры, чтобы с 1 января 2009 года перейти на торговлю имеющейся иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Своим решением Нацбанк практически обязал банки разорвать договоры с партнерами, которые работают в обменных пунктах по агентским соглашениям.