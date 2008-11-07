Из-за НБУ украинские туристы получат проблемы за границей?

Туристический рынок Украины страдает от действия постановлений Национального банка Украины относительно расчетов с нерезидентами украинских туроператоров (№319 от 11.10.2008 года «О дополнительных мерах относительно деятельности банков» и №328 от 16.10.2008 года «О внесении изменений в постановление правления НБУ №319 от 11.10.2008 года»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

«В связи с запретом НБУ проводить расчеты в валюте с нерезидентами за импорт продукции, которая не ввезена на территорию Украины, ситуация на туристическом рынке Украины близка к критической», - говорится в заявлении Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

По словам президента Ассоциации Тараса ДЕМУРЫ, в случае, если ситуация не разрешится в ближайшее время, туроператорам придется сворачивать свою работу. «Мы не можем отправлять туристов без финансовой предоплаты их тура нашим партнерам – их просто в один день могут не поселить к гостинице», - отметил он.

Туроператоры требуют от НБУ отменить действия данных постановлений.

По мнению участников рынка, данные постановления делают невозможной работу туроператоров по выездному туризму, поскольку их партнеры находятся за границей и являются нерезидентами, а услуги, ими предоставленные – проживание в гостиницах, экскурсии – являются продуктом, который не ввозится на территорию Украины. В связи с этим, большинство крупных туроператоров на будущей неделе уже не сможет полноценно работать и гарантировать украинским туристам нормальный отдых за границей.

Как сообщалось, НБУ запретил кредитовать в валюте импортеров, которые не имеют источников валютной выручки. Кроме того, Нацбанк не разрешил финучреждениям выполнять клиентские заявки о покупке валюты для досрочного выполнения их обязательств и расчетов с нерезидентами за товары и услуги без их физического ввоза на территорию страны.