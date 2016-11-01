В Сумах "заминировали" концерт Лободы (видео)

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова, 31 октября в 18.50 поступил анонимный звонок о том, что зрительный зал театра якобы заминирован.

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Около 19:00 после второго звонка, который должен был объявить о начале концерта, полицейские перекрыли вход на второй этаж здания театра, всех заставили убрать свою верхнюю одежду и покинуть театр. В здании работали сотрудники полиции, СБУ, а также кинологи с собаками.

Почти два часа правоохранители пытались отыскать взрывное устройство, однако, не найдя ничего, разрешили эвакуированным артистам и зрителям вернуться. Только в 20.45 концерт удалось начать.

Напомним, ранее в соцсетях активисты обвиняли Лободу в том, что она в числе других украинских артистов якобы гастролирует с концертами по Российской Федерации.